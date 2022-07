Alpha

Après l’imposé du Concours Reine Elisabeth, voici un enregistrement qui éclaire la correspondance Schumann/Widmann sous un jour nouveau. « Das Heisse Herz » (Le cœur brûlant) est le premier cycle publié par Widmann qui avoue par ailleurs pratiquer le genre depuis longtemps. Les poèmes de Klabund, Brentano et Härtling tissent un cycle de chant d’amour engagé qui prolonge fort bien les cycles schumannien d’après Wilhelm Meister op. 98a et Lenau op. 90 que Christian Immler et Andreas Frese ont décidé de leur accoler. Ils le font avec une rare intensité.