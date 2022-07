La sélection MAD de la semaine

À 80 ans, l’auteur des paroles en anglais de « My Way » (qu’il chantera bien sûr) quitte Las Vegas pour Ostende le temps d’une soirée crooner.

A côté de Bach, le fil conducteur de l’été, Cindy Castillo et Pierre Slinckx s’intéressent à la musique belge d’hier avec Joseph Jongen et d’aujourd’hui avec ce maître coloriste qu’est Pierre Slinckx.

C’est désormais une tradition. Les Midis-Minimes consacrent une semaine à la mi-juillet à la découverte de jeunes pianistes. Le Français Jean-Paul Gasparian dans la première sonate de Brahms, Fanny Azuro dans un choix de préludes de Rachmaninov, Elodie Vignon dans Liszt qu’elle a si bien enregistré (trois sonneti del Petrarca) et Nour Ayadi, cette lauréate du Prix Cortot à l’Ecole normale de musique de Paris, désormais en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, qui saute d’un siècle à l’autre avec Rameau, Chopin et Rachmaninov.

Le membre fondateur des célèbres White Stripes, Raconteurs et Dead Weather, est de retour en solo en salle et non pas en festival.

La Chapelle Reine Elisabeth est à l’honneur puisque ce sont deux de ses résidents, le violoncelliste Aleksey Shadrin et la pianiste Salih Can Gevrek. On se réjouit de réentendre la jeu très impliqué de ce lauréat ukrainien dans un parcours où le Bach (transposé de la sonate pour viole de gambe BWV 1028) sert de chaperon à deux compositeurs russes : le Stravinsky de la pétillante « Suite italienne » et le Rachmaninov de la sonate pour violoncelle et piano.