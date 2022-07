Pigments & clarinet Choir, «Léon-Gontran Damas Jazz Poetry»

Yolk Music

On est happé par cet album. Par la beauté de la photo de Nicola Lo Calzo sur la pochette, par l’ébullition du slam de Nina Kibuanda, par l’urgence de la poésie de Léon-Gontran Damas, par la pertinence et le groove de la musique de Guillaume Hazebrouck. Attention, ce n’est pas chanté, c’est dit, avec force, intelligence, puissance et subtilité, sur un fond de jazz minimaliste, juste, adéquat. Et parfois on sent une émotion intense surgir et les poils se hérisser : Nina, Guillaume et les autres nous emportent dans un autre monde. Où l’on s’éveille à d’autres paysages, à d’autres propos, à d’autres images. Un moment de fusion poétique et musicale.