Pigments & clarinet Choir: musique jazz pour poésie jazz

La poésie du Guyanais Léon-Gontran Damas a du rythme et de la profondeur. Elle est slamée avec enthousiasme et sensibilité par le Congolais Nina Kibuanda et ornée d’une musique épatante par le Français Guillaume Hazebrouck.

Léon-Gontran Damas, c’est comme Aimé Césaire et Léopold Sedar Senghor, un précurseur du mouvement de la négritude et un des plus grands poètes du monde caribéen. Il suffit d’écouter cet album pour s’en persuader. L’homme se met à nu dans son écriture nerveuse, immédiate, faite de ruptures, d’allitérations, de rythmes, qui parle d’oppression, de décolonisation, mais aussi d’amour.

« J’ai pris connaissance de ses textes via Nina, le slameur que j’ai rencontré à Nantes », raconte Guillaume Hazebrouck. « Je l’ai entendu clamer Le Hoquet, un poème emblématique, et cela a été un vrai choc. On s’est donc proposé avec Nina de monter un groupe pour mettre les poèmes de Damas en musique. Et particulièrement ceux issus de son recueil Pigments de 1947, qui fut censuré à sa sortie, et de son autre recueil, Névralgie. »