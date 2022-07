Festivals: Tomorrowland fois trois

Tomorrowland et DreamVille : du 14 au 18/07, du 21 au 25/07 et du 28/07 au 1/08. Infos : www.tomorrowland.com

Ils étaient 10.000 pour la première édition de 2005, les People of Tomorrow. Et 120.000 cinq ans plus tard. En 2014, pour marquer sa dixième édition, Tomorrowland passe à deux week-ends avec 360.000 festivaliers venus du monde entier. D’âpres négociations avec les riverains et les autorités politiques locales permettent aux organisateurs d’à nouveau déborder sur deux week-ends de juillet en 2017 et 2018. Ils sont 400.000 dorénavant, de plus de 200 nationalités, à faire le déplacement, venant du monde entier pour faire la fête au parc De Schorre à Boom, près d’Anvers, dont une partie en profite pour visiter la Belgique et d’autres villes européennes au travers du package Global Journey.