Thierry Debroux: «Roméo et Juliette» est «une pièce qui raconte la fureur de vivre»

R oméo et Juliette à Villers-la-Ville, c’est une vieille histoire. En 1988, ce fut la deuxième production d’un projet né en 1987 : faire de grands spectacles son et lumière dans les ruines de l’abbaye. Après avoir inauguré l’aventure avec Barabbas , le producteur de l’événement, Patrick de Longrée, a alors l’idée de monter Roméo et Juliette et propose à Frédéric Dussenne d’en assurer la mise en scène. Plus de trente ans plus tard et après de fructueuses autres réalisations ( La Reine Margot, Les Misérables, Macbeth, Jésus Christ Superstar, Dracula, Le Bossu, L’Avare, Le Nom de la Rose, Amadeus