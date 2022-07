Daniel Prévost : «J’ai toujours été borderline mais inoffensif»

Entre deux éclats de rire, Daniel Prévost a travaillé d’arrache-pied et a pris son pied. Il s’est fait des amis, n’a pas oublié ses ennemis, s’est bien marré avec Jean Yanne and Cie. Sur son livret du bac, son prof de français avait écrit : « Beaucoup de prétentions, peu de capacités. » Le prof n’est jamais passé à la postérité, Daniel Prévost, lui, s’est fait une belle place dans le cœur des (télé)spectateurs (notamment en chroniqueur pour « Le Petit Rapporteur ») grâce à son humour grinçant, à ses sketchs loufoques. Il est devenu amuseur, acteur, comédien. Un rêve d’enfant. Il joua dans les films de Gérard Pirès, Michel Audiard, Jean Yanne. Avec un penchant pour les faux culs, les veules, les lâches. Sa filmographie contient des films aux titres inénarrables (exemples : Y a un os dans la moulinette, Prends ton passe-montagne on va à a plage, Fais gaffe la gaffe, Mon curé chez les Thaïlandaises). Les plus jeunes l’ont découvert en M.