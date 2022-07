Un trésor de verdure en plein cœur de Namur

Un espace vert de 63 ares situé quasiment en plein cœur de Namur, c’est un trésor que les Salzinnois bichonnent depuis dix ans. Ils ont failli le perdre car les propriétaires, le Séminaire diocésain de Namur, voulaient le vendre mais la Ville s’est portée acquéreur pour que l’aventure continue. Bien vu !

Coincé entre la rue des Bosquets et les voies ferrées qui vont de Ronet à l’atelier de Salzinnes, et entre de nombreux immeubles, dont une future maison de retraite et le premier building du quartier social des Balances, ce terrain est un vrai cadeau pour les habitants qui n’ont pas d’espace jardinable. Un espace entouré de haies vives et de fruitiers qui en font une oasis potagère, l’eau en moins.