Philippe Gilbert soulagé que les tests Covid soient négatifs: «Pour le moment, nous sommes chanceux»

« Je suis content que tout le peloton ait été épargné », a déclaré Philippe Gilbert lundi en conférence lors du deuxième jour de repos. « Nous avions déjà fait un test la veille et il était négatif pour tout le monde. Nous restons ensemble le plus souvent possible et nous essayons de ne pas signer trop d’autographes ni de faire trop de photos avec le public. Pour le moment, nous sommes chanceux. »

Présents sur le Tour de Suisse début juin où de nombreux cas de coronavirus ont été décelés, Gilbert et Andreas Kron espéraient ne pas revivre la même situation sur le Tour de France. « J’ai été un peu surpris, surtout après ce qui s’était passé en Suisse », a reconnu Kron. « Mais c’est une bonne chose que les tests soient revenus négatifs et j’espère que cela ne changera pas d’ici la fin du Tour. »