Le Palais royal ouvrira ses portes au public

Les portes du Palais royal de Bruxelles seront grandes ouvertes aux visiteurs entre le 23 juillet et le 28 août, a annoncé lundi le Palais. En plus des salons historiques, le public pourra découvrir trois expositions temporaires.

La première, intitulée « Assurer le futur » est consacrée aux projets emblématiques de la Politique scientifique (BELSPO) dans les domaines du réchauffement climatique, de l’observation de la Terre, de la numérisation des collections et de la recherche maritime et polaire. Les visiteurs pourront également découvrir les moments marquants du règne de Baudouin à travers l’exposition « Baudouin, être Roi » qui leur proposera de découvrir des images, archives et objets exposés pour la première fois pour la plupart. Enfin, les LEGO seront mis à l’honneur dans « l’Exposition qui va vous gonfler à bloc », où le centre d’éducation à la technologie, Technopolis, présentera comment l’assemblage de blocs de LEGO peut devenir une véritable discipline artistique.