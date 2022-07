Dans le secret des lieux de pouvoir insolites: le golf, pour parler affaires

Le golf, un lieu de pouvoir ? De réseautage, surtout. Passer plus de quatre heures sur un green avec un partenaire vous dit tout de lui et crée des liens d’une inestimable valeur ajoutée. Il faut juste avoir le temps.

Plein soleil. Ils (et quelques elles) sont plus d’une centaine de seniors sur la terrasse du club house. Pas de cravates, mais allure chic pour tout le monde. Ils viennent de faire une « quadrangulaire », comprenez une compétition entre quatre clubs, le Sart-Tilman, un flamand, un néerlandais et un allemand. L’organisateur liégeois remercie en quatre langues. « Bienvenue », nous lance Patrick Renard, le président du Royal Golf Club du Sart-Tilman et directeur général de Knauf Belgique, filiale du leader mondial allemand du plâtre. Nous sommes lundi, il est 17 h et, à quelques encablures de Liège, nous sommes soudain hors du monde.