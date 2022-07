1972, la sulfureuse: où est passé l’argent du Bangladesh?

Le 1er août 1971 est organisé au Madison Square Garden le premier grand concert caritatif. Un an plus tard, on découvrait que pas un dollar n’était arrivé au Bangladesh.

En novembre 1970, un cyclone dévaste la côte du Pakistan oriental (ancien nom du Bangladesh), causant la mort de 300.000 à 500.000 personnes. A cela s’est ajoutée une guerre civile qui aurait fait entre 300.000 et 3 millions de victimes, en plus de dix millions de réfugiés en Inde. Emu par l’ampleur de la catastrophe, George Harrison, qui, déjà au sein des Beatles, vouait une passion au sous-continent indien, fait appel à son ami Ravi Shankar pour organiser ce qui va devenir le premier concert caritatif d’envergure. Il s’agira en fait de deux concerts (réunissant 40.000 personnes) de The Concert for Bangladesh, organisés le 1er août 1971 au Madison Square Garden de New York. Parmi les nombreux musiciens à y participer, notons la présence d’Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Klaus Voormann, Leon Russell et Billy Preston. Un triple album en sera tiré ainsi qu’un film documentaire réalisé par Saul Swimmer, paru au printemps 1972.