Un avion prend feu lors de son atterrissage (vidéo)

Les passagers du vol qui reliait Tampa à Atlanta se souviendront de leur expérience. Alors que le vol s’était passé sans encombre, l’atterrissage a donné quelques sueurs froides aux passagers. Les freins de l’avion de la compagnie Spirit Airlines ont surchauffé jusqu’à prendre feu. C’est une information rapportée par La Libre Belgique. Les passagers ont été témoins d’un nuage de fumée qui a entouré l’avion. Ils ont alors tous rassemblé leurs affaires pour sortir le plus rapidement possible, mais le commandant de bord s’y est opposé.

L’incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers et aucun blessé n’est à déplorer. Les passagers ont été fort paniqués et des vidéos montrant la fumée noire et un petit feu consumant l’un des pneus ont circulé sur les réseaux sociaux.