De Wever évoque une majorité avec le Vlaams Belang: «Une situation de départ intéressante pour le confédéralisme» (vidéo)

En ce 11 juillet, fête de la Communauté flamande, le président de la N-VA Bart De Wever évoque une majorité nationaliste (comprenez avec Vlaams Belang) en Flandre après les élections de 2024. Le confédéralisme étant toujours à l’agenda du parti, Bart De Wever a affirmé à l’agence Belga qu’il espérait « qu’après les élections, l’équation que représente la Belgique ne sera plus possible ». Avec une Wallonie qui vote plutôt à gauche et « un parti communiste qui a le vent en poupe », et une Flandre qui vote plutôt à droite, il fait le vœu que la « Flandre des PME (…) qui entreprend pour sa prospérité » pourra « tracer son propre chemin ».

Cette ambition confédéraliste (voire indépendantiste) ne pourra pas devenir réalité sans l’appui d’un allié. Le Vlaams Belang, fortement nationaliste, pourrait être le parti le plus indiqué pour remplir cette fonction. Bart De Wever, interrogé par Belga, s’est montré évasif. « Ce serait en tout cas une situation de départ intéressante pour pouvoir aller vers le confédéralisme », a-t-il soutenu, évoquant une majorité flamande avec le Vlaams Belang. « Si les partis flamands de la Vivaldi, qui n’avaient pas de majorité en Flandre et qui ont renié leurs électeurs, sont sanctionnés et que la N-VA est le plus grand parti, alors je crois que les jeux sont faits ».