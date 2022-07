«Où sont les entrepreneurs wallons?»

« Les belles périodes du football peuvent être assimilées à des hommes forts : Jules Georges à Liège, Roger Petit au Standard, Constant Vanden Stock à Anderlecht… » se souvient José Riga. « Ils connaissaient ce sport, ils étaient du terroir et géraient leur club de façon rigoureuse et passionnée en engageant aussi plusieurs joueurs de la région. Il y avait une identification. Et quand cet homme fort descendait dans le vestiaire, il était respecté. En revanche, si tu as un président supporter en adulation devant ses joueurs, cela ne peut jamais marcher. »