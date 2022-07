Un manque de représentation aux postes clés

Cette frilosité des entrepreneurs wallons à s’engager dans le football se reflète également à tous les niveaux de pouvoir à la fédération ou à la Pro League où les postes clés sont détenus par des Flamands.

« L’équilibre qu’on pouvait retrouver précédemment dans les instances fédérales n’est plus vérifié aujourd’hui » confirme Pierre François, l’ancien CEO de la Pro League. « Et je ne suis pas certain qu’il va redevenir d’actualité avec la désignation comme président de Monsieur Paul Van den Bulck, notamment parce que le président a de moins en moins de pouvoir. Et c’est la volonté du management. »