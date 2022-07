Avec «One Song», Miet Warlop met K.O. le public du Festival d’Avignon

Il court, il court sur son tapis roulant. Il court et il chante :

« Knock knock / Who’s there ? / It’s your grief from the past »

(Toc, toc, Qui est là ? C’est ton chagrin passé…)

Une chanson, une seule, répétée encore et encore jusqu’à l’épuisement. Tel est le matériau de base de One Song, performance avec laquelle l’équipe de Miet Warlop a tétanisé et mis K.O. le public du Festival d’Avignon. Un K.O. puissant mais bienfaisant, une déflagration sonore et visuelle qui laisse les spectateurs groggy tout en les faisant bondir de leur siège pour applaudir à tout rompre.