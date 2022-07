La morosité ambiante du football wallon

En 2011, avant la création de l’Association des clubs francophones de football (ACFF), André Antoine, le ministre des sports de la région wallonne et de la communauté française, avait demandé à un groupe de travail de plancher sur l’état du football wallon. Placé sous la présidence de Benoît Thans, le groupe ADOC (pour analyser, dynamiser, optimaliser, communiquer) avait rendu un rapport dont la conclusion était évidente: «J’avais juste remis un état des lieux en soulignant que notre football avait de gros soucis d’infrastructures et d’encadrement» se souvient Benoît Thans. Ce constat débouchait sur un plan qui prévoyait l’octroi de 102 millions d’euros de subventions sur cinq ans, notamment pour la formation et les infrastructures «pour aider les clubs les plus méritants.» Un plan dont très peu d’interlocuteurs se souviennent encore.