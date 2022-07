Etats-Unis: de fausses cliniques veulent dissuader les femmes d’avorter

Dans un contexte déjà compliqué pour le droit à l’avortement, la Cour suprême américaine a révoqué ce droit constitutionnel, des fausses cliniques destinées à piéger les femmes qui veulent avorter pullulent aux Etats-Unis. C’est une information de France 24, rapportée par La Libre Belgique. Ces lieux qui se font passer pour des « centres de crise pour grosses » ont pour ambition de dissuader les femmes à avorter. Et ils sont de plus en plus nombreux, de 1.500 en 2017, ils sont passés à 2.500 en 2022.

À lire aussi IVG aux Etats-Unis: Google va supprimer les données sur les visites aux plannings familiaux

À lire aussi «Votez, votez!»: pour Biden, la défense de l’IVG et des libertés passe par les urnes

Ces fausses cliniques, qui sont légales et financées par l’argent public et des donateurs religieux, ont tendance à se placer à proximité de plannings familiaux ou de véritables cliniques. Le personnel tente d’accueillir des patientes en leur proposant des produits gratuits, une corde sensible dans un pays qui ne garantit pas une sécurité sociale à tout le monde. Jennifer, une mère de famille qui a avorté quand elle avait 15 ans met en garde. « Une vraie clinique n’offrira pas d’échographie gratuite et ne fera pas de publicité sur plein de services gratuits, car ce sont des professionnels de la santé qui doivent être payés. Avec ce qu’il se passe aujourd’hui et la révocation du droit à l’avortement, notre combat, c’est de continuer de donner des informations correctes sur l’avortement et de dénoncer ces fausses cliniques ».