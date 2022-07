Retraites: les régimes spéciaux des militaires et de la SNCB sur la sellette

L’aile droite de la Vivaldi veut toucher aux régimes appliqués aux militaires et au personnel roulant de la SNCB. Or, ces régimes viennent corriger la pénibilité de leurs conditions de travail.

C’est tout à fait justifié, dans le sens où on a des horaires vraiment irréguliers. Se coucher un jour à 3h du matin et se lever le lendemain à 2h, c’est épuisant physiquement. Le corps est fatigué. » Anne (prénom d’emprunt) est une jeune accompagnatrice de train. Et même si son parcours au sein de la SNCB n’en est qu’au début, elle ressent déjà le poids des prestations. Et elle n’est pas la seule. « Je peux vous donner plein d’exemples de collègues pensionnés à 55 ans, qui sont tombés malades ou décédés avant 65 ans, voire dans les cinq années qui ont suivi leur départ », ajoute-t-elle. « Et ça, c’est vraiment régulier, qu’il s’agisse de conducteurs ou d’accompagnateurs. »