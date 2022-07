Squidji, de l’A.M.O.U.R en musique

Une musique sans frontières et un romantisme exacerbé : voilà la poésie que nous offre Squidji. Avec la sortie de son single « Violence », l’été promet d’être riche en sentiments.

Avec trois albums, deux EP et un projet sous le bras, Squidji a toutes les cartes en main pour faire chavirer les cœurs. De la paix mais surtout de l’amour, ce sont les clés de son inspiration au quotidien. « Je veux de l’amour, faites-vous tous un câlin », disait-il sur la scène « Konbini Forcing Club » des Ardentes ce samedi 9 juillet. Le chanteur atteint le million d’auditeurs par mois sur toutes ses plateformes et son tout nouveau single Violence frappe déjà très fort. Les Ardentes ont pu le découvrir pour la toute première fois le week-end dernier. Verdict : le public semble conquis. L’été sera placé sous le signe de l’amour avec un grand A. Le Crooner Boy est un artiste prometteur. Les amateurs de rap ne passeront pas leur chemin. Pour les plus réticents, l’expérience risque d’être surprenante.