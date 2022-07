Quatre coureurs de Bingoal passeront en WorldTour

Tom Paquot et Laurenz Rex intéressent Intermarché-Wanty-Gobert tandis que Arjen Livyns et Mathijs Paasschens se dirigent vers Lotto.

Avec des moyens limités, Christophe Brandt et ses directeurs sportifs ne dérogent pas à leurs principes : ils accueillent de jeunes éléments, leur mettent le pied à l’étrier, ou plutôt à la pédale, à charge pour eux de profiter du calendrier des courses, prestigieuses ou moins connues, pour briller et se servir de l’équipe en guise de tremplin vers le WorldTour.

L’écolage wallon va bon train

Alors que les agents de coureurs multiplient les rendez-vous aux quatre coins du peloton afin de réaliser de bonnes affaires, quatre athlètes formés chez Brandt monteront d’un échelon la saison prochaine. Intermarché-Wanty-Gobert s’intéresse ainsi à deux jeunes éléments, Tom Paquot et Laurenz Rex (22 ans tous les deux).

Connu dans le monde entier depuis… sa dernière place, hors des délais à Paris-Roubaix (2021), le Condruzien Paquot est aussi habile sur les pavés que dans les courses au dénivelé plus exigeant. Ce coureur complet présente déjà des statistiques intéressantes et conviendra parfaitement à l’esprit demandé par Jean-François Bourlart. Quant au futur ingénieur civil (il combine sports et études universitaires) issu des cantons rédimés, Laurenz Rex, il possède lui déjà de solides références dans les courses flamandes, avec notamment une seizième place à Wevelgem en avril dernier.

Deux autres coureurs pourraient rejoindre pour leur part l’équipe Lotto de John Lelangue où Grignard et Moniquet (un coureur passé lui aussi par Bingoal) viennent de prolonger pour deux ans. Arjen Livyns, que l’on vit très actif dans les courses flamandes, viendra renforcer le secteur « flandrien » de Lotto, au même titre que le Néerlandais Mathijs Paasschens, un solide gabarit, ce qui ne l’empêche pas d’être plus à l’aise dans les épreuves ardennaises.