A Aix, Dusapin explore Dante et les profondeurs de l’âme humaine

Pascal Dusapin et Frédéric Boyer relèvent le pari d’adapter la « Divine Comédie » de Dante à la scène. Un « opératorio » servi tant par la musique et ses interprètes que par la mise en scène de Claus Guth.

Chef-d’œuvre de la littérature, pilier de la culture européenne et texte fondateur de la langue italienne, la Divine Comédie de Dante est un monument qui a traversé les siècles, s’imprégnant dans la culture populaire. Une œuvre majeure qui accompagne le compositeur Pascal Dusapin depuis une trentaine d’années (il s’en est inspiré pour Comoedia, Faustus, the Last Night et Passion) et qu’il embrasse pleinement dans Il Viaggio, Dante créé en ce mois de juillet au Festival d’Aix-en-Provence.

Une manière pour lui de retrouver la lumière après Penthesilea (2015) et Macbeth Underworld (2019), deux opéras créés à La Monnaie qui exploraient les parts sombres de l’âme humaine.« J’avais envie de me réconcilier avec quelque chose. Et peut-être aussi avec moi-même. Et La Divine Comédie est une histoire qui se termine bien. »