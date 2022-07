Alaphilippe au Tour de Wallonie, Girmay devrait en être aussi

Le Tour de Wallonie, du 23 au 27 juillet, s’annonce absolument somptueux. Greg van Avermaet avait déjà validé sa présence, l’intenable finisseur de la Lotto-Soudal Arnaud De Lie aussi.

Ce lundi, Patrick Lefevere nous a assuré à l’occasion de la journée de repos du Tour de France à Morzine et de l’officialisation de Soudal au sein de l’équipe Quick-Step (voir p.18) que le champion du monde français serait lui aussi de la partie entre Temploux et Chapelle-Lez-Herlaimont, en passant par un certain Mur de Huy qui sera à escalader à deux reprises lors de la première étape. Soit un terrain de prédilection pour le triple vainqueur de la Flèche Wallonne. « Il est pour le moment à Livigno, il s’entraîne et est désormais relax. Il se sent beaucoup mieux physiquement et aussi mentalement car c’était un choix très dur de ne pas disputer le Tour de France », nous a expliqué le manager belge sous le soleil des Alpes.