Avec Toby Alderweireld, l’Antwerp frappe encore très fort

Le club anversois a un accord verbal avec le Diable rouge sur la base d’un contrat de 3 ans et confirme ses ambitions de mettre à mal l’hégémonie du FC Bruges…

Personne n’avait vraiment été dupe de la présence de Toby Alderweireld le 8 mai dernier dans les loges de l’Antwerp à l’occasion du choc contre Anderlecht. Aperçu en grande conversation avec le nouveau directeur sportif Marc Overmars (sans avoir cherché à le faire en toute discrétion), le Diable rouge avait juste évoqué une visite de courtoisie dans sa ville et l’occasion de remercier le Néerlandais d’avoir permis son transfert à l’Atlético Madrid quand il était dirigeant à l’Ajax Amsterdam. Il avait même osé un « On ne sait jamais » à la question sur un possible transfert à l’Antwerp, sans doute pour ne pas braquer dans un premier temps les responsables d’Al-Duhail.