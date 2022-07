La Vesdre et la Hoëgne, «égouts à ciel ouvert»

Certes, nos travaux ont eu un impact sur l’environnement, mais le pire c’est la fin de l’épuration des eaux usées », dit-on à l’administration des cours d’eau non navigables. Depuis un an, les eaux usées d’une bonne partie du bassin de la Vesdre s’écoulent en effet dans la rivière. Deux des principales stations d’épuration – Wegnez et Goffontaine – sont toujours hors service. Soit une capacité totale de plus de 140.000 habitants, dont Verviers et Pepinster. Et cela durera encore un moment. « Les deux stations devraient être opérationnelles à la mi-2024 », indique Jean-Pierre Silan, conseiller à l’AIDE. il faudra aussi remettre en état les collecteurs, dont une partie se trouve dans le lit de la rivière. En attendant un inventaire plus précis encore à faire, l’intercommunale chargée de l’épuration dans la province de Liège prévoit de remplacer 457 mètres sur les 17,5 km du réseau vers Wegnez et 275 mètres sur les 18,1 km menant à Goffontaine. Et des travaux non encore évalués sont à faire aux réseaux d’égouts.