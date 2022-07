Tadej Pogacar, un leader serein: «On travaille toute l’année pour ce maillot jaune»

Cannibale... Sa volonté à vouloir absolument gagner, tous les jours, quel que soit le terrain n’est pas sans rappeler un certain Eddy Merckx. Interrogé à ce sujet, Tadej Pogacar ne s’estime pas cannibale pour autant. « Je ne me vois pas comme tel, c’est normal de vouloir gagner non ? Dimanche par exemple, on n’a pas cherché la victoire à tout prix : on a assuré un tempo mais les gars devant ont résisté, j’ai juste sprinté avec Jonas (Vingegaard) et pris trois secondes aux autres. C’est toujours bien. »