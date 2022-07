Challenger Pro League: Joseph Laumann nommé entraîneur des Espoirs du Standard

Joseph Laumann (qui parle allemand, anglais, français et marocain) officiait sur le banc de Barnsley depuis la fin du mois d’octobre 2020 dans le rôle d’assistant de Valérien Ismaël, son ami de longue date. Lors du défunt exercice, il fut amené à assurer l’intérim au poste de coach principal suite au limogeage de Markus Schopp qui avait succédé à Ismaël, décrochant pour l’occasion la première victoire du club en 14 journées de Championship. Moins d’un mois plus tard, il a retrouvé son poste d’assistant après la nomination de Poya Asbaghi. Leurs efforts n’ont cependant pas pu éviter la relégation, le FC Barnsley terminant dernier du championnat.

Bruno Venanzi avait fait de José Jeunechamps sa priorité pour ce poste de coach des U23, mais le Verviétois a préféré rejoindre le RFC Seraing. Will Still, lui aussi, a décliné. Le choix de Joseph Laumann indique clairement qu’il s’agit d’une décision émanant bel et bien du «Football Group». Les propriétaires américains ne prennent en effet pas cette équipe U23 à la légère. Ils entendent se servir de cette opportunité d’évoluer en Challenger Pro League pour réaliser la meilleure post-formation possible. Le fait de dispenser les entraînements U23 en parallèle de ceux de la première n’est d’ailleurs pas anodin. Rappelons enfin que Frédéric Duplus sera le joueur de plus de 23 ans qui renforcera l’équipe désormais menée par Joseph Laumann. Ce dernier sera épaulé dans sa tâche par Kevin Caprasse (T2) et Arnaud Fransquet (coach des gardiens).