Pierre Patron, gardien du SC Charleroi: «Le coach ne m’a pas vendu de rêves»

Pierre Patron est conscient qu’il débarque au Sporting de Charleroi dans la peau du numéro 2, mais ne compte pas pour autant faire du tourisme cette saison, sa première hors de France et qui doit lui permettre de grandir en tant que gardien et en tant qu’homme…

Après un parcours qui l’a fait voyager en France (Vannes, Brest, Clermont et Le Mans), Pierre Patron a décidé de tenter sa première aventure à l’étranger. « C’est un choix de vie de découvrir autre chose. Puis quand je vois le coach qui donne ses consignes en français puis qui les traduit en anglais, je trouve ça génial », explique le gardien, déjà conquis. C’est comme ça qu’il est arrivé au Sporting de Charleroi il y a une grosse semaine. Débarqué au Mans comme numéro 3 il y a trois ans, le néo-Zèbre était dans les cages quatre mois plus tard, pour ne plus les quitter avant de vider son casier manceau la semaine dernière. « J’ai commencé comme nº3 puis, fin octobre, les deux premiers se sont blessés. J’ai joué et je suis resté. » Rencontre.

Que connaissiez-vous de la Belgique et de Charleroi en arrivant ?