Les Red Panthers doivent faire douter les Néerlandaises

Lorsque, durant l’été 2021, après la demi-finale de l’Euro perdue face aux Pays-Bas, le sélectionneur national Raoul Ehren avait annoncé, pour la toute première fois, que son équipe devrait commencer à viser des médailles lors de chaque grand rendez-vous international, certains se sont dit que le Néerlandais était bien confiant sur les qualités et sur les possibilités de développement de ses protégées. Mais un an plus tard, ceux-ci sont bien obligés d’admettre que les Red Panthers ont franchi des paliers impressionnants et qu’elles peuvent, aujourd’hui, revendiquer certaines ambitions sur la scène mondiale. Face aux Néerlandaises, ce mardi (19h30), en quarts de finale de la Coupe du monde, elles aborderont ce duel avec un maximum de confiance et surtout la volonté affichée de faire vaciller l’ogre néerlandais qui a tout balayé sur son passage depuis 10 ans (2 titres de championnes du monde en 2014 et 2018, 2 sacres européens en 2019 et 2021 et 3 titres olympiques en 2012 et 2021).