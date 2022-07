Uber Files: la troublante complicité de Pascal Smet avec Uber

Le lobbying, on a beau savoir que ça existe, on a rarement l’occasion de voir comment ça marche. D’où l’intérêt des Uber Files. Cette nouvelle fuite de documents, obtenus par le Guardian et le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), permet de se glisser dans la peau des lobbyistes d’Uber entre 2013 et 2017. Attention, ça pique un peu les yeux…