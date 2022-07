Un duel au sommet qui tourne à l’humiliation: l’Angleterre corrige la Norvège 8-0 à l’Euro féminin (vidéo)

Les « Lionesses » anglaises n’ont fait qu’une bouchée des Norvégiennes ce lundi lors de la 2e journée de l’Euro féminin. Alors qu’on s’attendait à un duel féroce entre prétendantes au sacre final, la rencontre a rapidement tourné à la correction pour Ada Hergerberg et ses équipières, battues sur le cinglant score de 8-0.

Rien qu’en première période, six buts étaient déjà inscrits. Georgia Stanway a ouvert la marque à la 12e minute sur penalty. Lauren Hemp doublait la mise quatre minutes plus tard (15e, 2-0). Ellen White (29e, 3-0, 41e, 6-0) et Beath Mead (34e, 4-0, 38e, 5-0) ont rajouté encore quatre buts avant la mi-temps.