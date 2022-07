L’euro faible, mauvais à court, mais positif à long terme?

L’euro et le dollar s’échangent pratiquement à un pour un. Consommateurs, épargnants et entreprises vont en souffrir, au moins à court terme, expliquent les économistes Etienne de Callataÿ et Bruno Colmant.

L’euro continue de baisser face au dollar américain : à 1,01 dollar pour un euro, les deux devises s’échangent désormais pratiquement à parité, comme il y a vingt ans.

Sans doute la monnaie européenne s’effrite-t-elle depuis la fin du printemps 2021. Mais la tendance s’est accentuée depuis l’invasion russe de l’Ukraine, à la fin du mois de février. En cinq mois, l’euro a ainsi cédé 12 % face au billet vert.

Et on peut craindre que les bouleversements économiques et géopolitiques actuels n’aient raison de la relative stabilité des taux de change qui prévalait depuis sept ans entre les grandes économies. Ainsi, après avoir été beaucoup plus cher, l’euro fluctuait depuis 2015 entre 1,10 et 1,20 dollar, ne sortant que rarement de ce couloir.