Uber Files: en France, l’opposition vent debout contre Emmanuel Macron

Après la révélation d’échanges privilégiés entre l’entreprise américaine Uber et Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, c’est le branle-bas de combat du côté de l’opposition. Tant à gauche qu’à l’extrême droite, on hausse le ton et on somme le désormais président – mutique sur le sujet depuis la publication des révélations – de s’expliquer.