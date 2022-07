Les politiques seront-ils moins cyniques qu’Uber?

Ne soyons pas naïfs : les méthodes « particulières » et l’immense lobbying politique ne sont pas l’apanage d’Uber. C’est même, sans doute, la norme pour la plupart des « World Companies » qui dirigent désormais l’économie planétaire. Mais l’enquête internationale que nous publions depuis dimanche soir avec l’ICIJ et The Guardian a le mérite de dévoiler des faits indéniables, des noms et des dates, via les milliers de documents en notre possession, dans un domaine où, par définition, la discrétion est la règle.

Et ce qu’on met en lumière pique les yeux, même pour les plus cyniques d’entre nous.