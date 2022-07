Ukraine: d’importants bombardements dans la région occupée de Kherson

L’Ukraine a annoncé mardi avoir frappé des unités militaires et un dépôt de munitions russes dans la région occupée de Kherson (Sud), où les autorités d’occupation russes ont fait état de sept personnes tuées.

Selon des responsables militaires chargés du Sud du pays, les bombardements et missiles ukrainiens ont tué 52 soldats russes et frappé « un entrepôt avec des munitions à Nova Kakhovka ». Les autorités d’occupation russes de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, ont elles affirmé que sept personnes avaient été tuées et une soixantaine blessées dans une frappe ukrainienne dans la nuit de lundi à mardi.

Des affirmations difficiles à vérifier

« Il y a déjà sept morts et environ 60 blessés » dans cette frappe qui a touché la ville de Nova Kakhovka, a déclaré sur Telegram le chef de l’administration militaro-civile installée dans cette localité par les forces russes, Vladimir Leontiev.