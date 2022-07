Courtois reprend les entraînements à Madrid: «La Coupe du monde rendra la saison plus intense»

Le gardien de but belge a réalisé de nombreux miracles devant sa ligne de but la saison dernière. S’il reprend les entraînements au Real Madrid, c’est pour poursuivre sur sa folle lancée...

Les vacances sont donc finies pour le portier des Diables rouges… « Jouer avec les enfants, passer du temps en famille et entre amis. Tout cela était génial. Il faut dire que pendant la saison, on ne pense qu’au prochain match. Pendant les trois premières semaines de vacances, j’ai voyagé et mon corps s’est reposé. J’ai ensuite commencé à travailler en salle, puis sur le terrain. À présent, je me sens prêt », explique-t-il sur son site internet.