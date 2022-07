Selim Amallah ne veut pas rester au Standard: «Les dirigeants ont accepté de me laisser partir»

L’aventure de Selim Amallah au Standard devrait prendre fin cet été. Le joueur n’a aucune envie de rester en bord de Meuse, comme il l’a annoncé sans langue de bois à nos confrères de 90 Football. La vidéo a été diffusée sur Twitter.

« J’ai dit au Standard que je voulais aller voir ailleurs. Les dirigeants ont accepté. Il me reste un an de contrat au Standard. Mais je pense avoir fait mon temps dans le championnat belge. J’ai envie de changer d’horizon et j’espère que ça va se conclure », explique Amallah.