Déclaration d’impôts: plus que quelques jours pour la version électronique

Si vous avez fait le choix du numérique, via Tax-On-Web, vous avez jusqu’au 15 juillet pour remplir votre déclaration fiscale 2022 (basée sur les revenus 2021). Via un expert-comptable, le délai court jusqu’au 30 septembre.

Vous avez encore plusieurs solutions pour remplir votre déclaration, soit en version électronique, soit via un mandataire.

Si les contribuables adeptes de la version papier avaient jusqu’au 30 juin pour remplir leur déclaration, pour la version électronique, la date limite est fixée au 15 juillet 2022. Vous pouvez la consulter et la remplier via le site web MyMinfin (Tax-on-web).

Quid si vous faites appel à un comptable

Si vous décidez de passer par un mandataire (comptable…) vous avez jusqu’au 30 septembre 2022 pour la rentrer (contre le 21 octobre l’année dernière). Un incitant a par ailleurs été ajouté : pour les déclarations complétées via mandataire avant le 31 août, les contribuables seront remboursés plus rapidement ou devront payer plus tard.