Procès des attentats du 13-Novembre: aucun appel contre un verdict qui ne convient à aucun condamné

Clap de fin pour la séquence judiciaire des attentats du 13 novembre 2015. Le délai légal expirait lundi à minuit, mais aucun des vingt accusés ni le parquet antiterroriste n’ont fait appel du verdict prononcé il y a 10 jours par la cour d’assises spécialement composée de Paris. Il n’y aura donc pas de procès en appel.

« Aucun des vingt accusés n’a interjeté appel », a confirmé mardi matin le procureur général de Paris, Rémy Heitz. La décision de la cour d’assises « a acquis aujourd’hui un caractère définitif et il n’y aura donc pas de procès en appel ».

Dès lundi, plusieurs avocats de différents condamnés avaient expliqué pourquoi leurs clients n’interjetaient pas appel de la décision. Tous les regards étaient tournés vers la défense de Salah Abdeslam, l’un des plus susceptibles de former appel. Il n’en a rien fait.