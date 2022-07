Equitation: la sélection belge pour les championnats du monde est connue

L’équipe de jumping, composée de Jérôme Guéry, Nicola Philippaerts, Jos Verlooy et Grégory Wathelet, défendra les couleurs belges aux Mondiaux de Herning (Danemark), pratiquement un an jour pour jour après avoir conquis le bronze olympique à Tokyo.

Une sélection au demeurant logique au vu des récents résultats de ce quatuor emmené par un Jérôme Guéry qui, dimanche encore à Knokke, a conquis la 5e place après avoir manqué d’un rien le podium final. Sans oublier la récente victoire de l’équipe belge dans la Nations Cup de La Baule. Bref, une solide équipe, un an pratiquement jour pour jour (du 10 au 12 août par équipe, et le samedi 14 pour le concours individuel), après la conquête du bronze olympique à Tokyo, par un trio alors composé de Jérôme Guéry, Grégory Wathelet et Pieter Devos ; Niels Bruynseels ayant alors joué là également le rôle de réserviste.

200.000 spectateurs attendus !

Alors que pas moins de 200.000 visiteurs sont attendus à Herning pour suivre ces championnats du monde, la Belgique sera également représentée dans d’autres disciplines. Le dressage pour commencer, avec : Charlotte Defalque (Botticelli), Domien Michiels (Intermezzo), Larissa Pauluis (First-Step Valentin) et Lore Vandenborne (Ikke-Pia). La voltige avec Lauren Vanlerberghe (Hollywood). Et enfin le para-dressage avec : Manon Claeys (San Dior), Michèle George (Best of 8), Barbara Minneci (Stuart) et Kevin Van Ham (Eros Van Ons Heem).