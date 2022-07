Un projet d’élevage intensif de poulpes fait scandale aux Canaries

Depuis quelques années, le poulpe est devenu un aliment à la mode un peu partout en Europe mais aussi aux Etats-Unis et au Japon. La quantité de pieuvres sauvages est donc en forte diminution dans certaines régions même s’ils prolifèrent sur la côte atlantique française, notamment. En 2015, le nombre de pieuvres capturées dans le monde a atteint le chiffre record de 400.000 tonnes, soit 10 fois plus qu’en 1950. La raison du succès du céphalopode : il est faible en calories et bourré de protéines. Résultat, son prix a plus que doublé en quelques années.

Associées à de plus petites associations, le WWF et Greenpeace crient au scandale. A la Las Palmas, sur l’île de Grand Canaria, la société Nueva Pescanova va ouvrir, durant l’été 2023, le premier élevage industriel de pieuvres au monde. Une aberration écologique et environnementale pour les ONG qui ont écrit au gouvernement de l’île pour lui demander de veiller à ce que les fonds européens ne soient pas utilisés pour faire prospérer l’élevage dont l’ambition est de produire 3.000 tonnes de poulpes par an, soit un million de spécimens.

Dans les Canaries, des scientifiques espagnols pensent avoir trouvé le moyen de répondre à cette demande qui explose. Depuis de nombreuses années, ils tentent de mettre au point un protocole d’élevage intensif, en captivité, de l’animal. Ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle une femelle peut pondre jusqu’à 500.000 œufs en une fois mais que le plus difficile est de maintenir en vie les nouveaux-nés de trois millimètres. Très fragiles, les larves sont très fragiles et ont besoin d’une nourriture très spécifique, en plus de conditions bien précises de lumière et de température. Néanmoins, les scientifiques affirment avoir trouvé le bon équilibre pour que les larves survivent et que l’élevage soit viable au niveau industriel. Brevetée, cette découverte a depuis lors été rachetée par Nueva Pescanova qui compte bien la rentabiliser. Au niveau mondial, le marché du poulpe pèse plus de 2,5 milliards d’euros, soit deux fois plus qu’il y a dix ans.

Animal sensible et intelligent

Dans National Geographic, la présidente, en France, de Sea Shepherd Lamya Essemlali s’indigne du manque de contrôles et de lois pour la protection de ces poulpes. « On pouvait difficilement imaginer pire en termes d’impact écologique et éthique », estime-t-elle. « En fait, toute aquaculture basée sur des poissons carnassiers est un non-sens écologique. Là, on parle de poulpes qui consomment chaque jour trois fois l’équivalent de leur poids. Face à cela, l’entreprise indique une quantité d’abattage de poulpes par an qui est démentielle. C’est surréaliste qu’il n’y ait absolument aucune loi qui contrôle l’abattage de ces animaux, alors que l’on sait qu’ils sont sensibles et intelligents, ce n’est plus à démontrer. »

Selon un rapport de l’association CIWF France (compassion in world farming), les pieuvres sont très solitaires par nature. « Elles souffrent du surpeuplement et de densités d’élevage élevées, typiques des systèmes d’élevage industriel. Cette situation peut aboutir à un fort mal-être qui génère un risque d’agressivité et de territorialisme pouvant entraîner des cas de cannibalisme. »

S’opposer à la création d’une telle ferme d’élevage est-il encore possible ? Car elle va poser un problème central, celui de l’alimentation des céphalopodes. en pleine crise mondiale de surpêche et de souffrance de la biodiversité marine. « L’élevage intensif est responsable de la majeure partie de la surpêche dans nos océans menacés », précise le rapport de CIWF. « Environ 20 à 25 % des poissons sauvages pêchés sont utilisés pour produire de la farine et de l’huile de poisson qui composent l’alimentation des poissons carnivores en élevage. »

Pour sa défense, la société Nueva Pescanova affirme collaborer avec l’Université de Mexico pour développer une nourriture pour pieuvres qui utilise des parties de poissons déjà pêchés et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Des études seraient également menées sur la spiruline afin de ne pas avoir à pêcher d’animaux sauvages.