Vague de chaleur: la SNCB déploie des trains supplémentaires vers la Côte jusqu’à lundi

Malgré un nombre de trains plus important, la SNCB s’attend à une grosse fréquentation en raison des températures élevées, engendrant un temps d’attente en gare plus important pour les voyageurs en quête de place assise dans le train.

Ces trains sont inclus dans le planificateur de la société ferroviaire. Les voyageurs ne doivent pas réserver, ils ont juste besoin d’un titre de transport valable. Un total de huit trains supplémentaires seront prévus à la Côte en semaine, ce nombre passant à dix les samedis et les dimanches.

Elle conseille donc aux navetteurs de bien préparer leur voyage et de consulter régulièrement son application ou son site internet. Sur l’application, son planificateur de voyage indiquera la fréquentation des trains. La SNCB suggère également à ses utilisateurs d’éviter autant que possible les heures de pointe et de se munir de quoi boire suffisamment lors des grosses chaleurs.