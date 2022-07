Espagne: un directeur de TV accusé de coup monté contre Podemos

La filtration ce dimanche d’enregistrement audio entre un commissaire véreux et le directeur de la chaîne de télé espagnole La Sexta embrase la sphère politico-médiatique. Dans cet audio, Antonio Ferreras – qui présente également une émission phare d’actualité – semble admettre à son interlocuteur qu’il a diffusé une fake-news sur le financement du parti politique d’extrême gauche Podemos en 2016 tout en sachant que c’était un mensonge.

Dans son émission, Ferreras avait donné la fausse information d’un compte en banque dans un paradis fiscal lié au leader du parti, Pablo Iglesias, et soi-disant alimenté directement par le gouvernement vénézuélien. Problème : dans leur conversation on entend clairement le journaliste affirmer « Je vais le diffuser mais c’est trop gros » avant d’ajouter « Je ne pense pas qu’Iglesias ouvre un compte à son nom (…) il est plus intelligent que cela ».