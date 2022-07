Julie, victime des inondations: «On essaie d’oublier, mais tout nous rappelle le drame»

Julie Clara, 39 ans, a choisi un crucifix pour poser devant l’objectif d’Hugues Servé. Pas qu’elle soit croyante, non, c’est tout le contraire. « C’est mon grand-père qui l’a fabriqué », dit-elle. « Lui était très croyant et me l’avait offert. Quand les inondations sont arrivées, tout a été détruit dans mon appartement. Salon, salle de bain…, les dégâts ont été énormes, tout est parti. Le crucifix a tenu, lui, accroché au mur. C’est la seule chose que j’ai pu déménager ». Parce que Julie et sa fille Lia (19 ans) ont dû quitter leur domicile d’Angleur, devenu inhabitable. « On a repris un appartement avec une chambre, et je suis encore en stand-by aujourd’hui », ajoute-t-elle.