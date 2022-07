Fisc: la Sabam défend le droit d’auteur véritable

Non, le droit d’auteur ne se réduit pas aux usages abusifs qu’en font les fiscalistes. La Sabam rappelle au Pr Delanote l’importance de préserver un système vital pour les artistes authentiques.

Cela n’aura pas échappé aux artistes : dans sa « note de vision générale concernant la réforme fiscale » adressée au gouvernement fédéral (Le Soir du 5 juillet), le Pr Mark Delanote (UGent) écrivait qu’il « faut envisager d’abroger toutes sortes de régimes auxiliaires », au premier rang desquels les droits d’auteur.

Il faut lire les 137 pages du rapport et avoir une connaissance fine des subtilités du dossier pour comprendre que le professeur gantois ne s’attaque pas ici à tous les droits d’auteurs, mais uniquement à l’utilisation cavalière qui en est faite « dans le cadre d’une activité professionnelle sous-jacente » et qui « doit être considéré en principe comme un revenu professionnel imposable » : avocats, journalistes, informaticiens, etc.