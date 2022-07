«Menteur»: et vous trouvez ça drôle?

D’Olivier Baroux, avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Catherine Hosmalin, 93 mn.

Imaginez qu’un jour, vos mensonges deviennent réalité. Que, par exemple, l’inondation que vous avez prétextée pour éviter un rendez-vous se produise pour de bon… C’est exactement ce qui arrive à Jérôme (Tarek Boudali). Menteur, il l’est assurément, et même dans le genre compulsif. Une fois, il est mandaté pour remplacer Thomas Pesquet lors d’une prochaine mission, une fois il a donné ses meubles à des pauvres… Et puis boum, une malédiction frappe, et le voilà poursuivi par des envoyés de l’agence spatiale, le voilà aussi se retrouvant dans un appartement vide. Sa situation empire et va l’obliger à réfléchir quelque peu.