«Ducobu président»: la triche, mode d’emploi

D’Elie Semoun, avec Gabin Tomasino, Elie Semoun, Gérard Jugnot, Frédérique Bel, 90 mn.

À Saint-Potache, on va procéder à l’élection du président des élèves. Deux candidats se dégagent bien vite : Ducobu et Léonie. Le problème est que le père du premier et la maman de la seconde habitent maintenant ensemble. Avec les deux enfants. Et le pire, c’est que Ducobu emporte la majorité des votes, non sans tricher. Son programme est alors appliqué : sieste, cantine légumes non admis, plaine de jeux dans la cour de récré… Latouche voit rouge, bien entendu !