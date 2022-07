«Fragile»: comédie romantique au masculin

La grande réussite d’Emma Benestan : bouleverser les codes et les genres pour raconter une histoire d’amour vécue du point de vue du jeune homme.

D’Emma Benestan avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël Quenard, Guillermo Guiz, 100 mn.

Jeune homme plein d’enthousiasme et de passion, Az (Yasin Houicha) travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres, il les connaît par cœur… et a décidé de faire sa demande en mariage grâce à l’une d’entre elles. Sauf que Jess, sa petite amie, n’est pas prête à sauter le pas. Trop impliquée sans doute dans sa carrière montante d’actrice dans une série policière… Une épreuve et une rupture qu’Az va tenter de surmonter grâce à sa bande d’amis fidèles.