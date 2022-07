Uber Files: Groen soutient la demande d’une commission d’enquête

Groen suit la demande de création d’une commission d’enquête au Parlement de Bruxelles par le PS, Ecolo, PTB-PVDA et le Vlaams Belang. L’esnemble de ces groupes détient plus de la moitié des sièges au Parlement de Bruxelles.

Groen soutiennent la demande d'une commission d'enquête au Parlement de Bruxelles sur Uber après les révélations d'Uber Files. C'est ce qu'a déclaré mardi le chef de groupe Arnaud Verstraete. « Dans toute l'Europe, on assiste à des tentatives de grande envergure pour influencer l'élaboration des politiques. Une enquête approfondie et une transparence totale sont nécessaires pour en tirer les leçons qui s'imposent », estime M. Verstraete.

Avec la demande de Groen, une commission d'enquête sur les révélations des Uber Files - en Belgique De Tijd, Knack et Le Soir participent au collectif - semble de plus en plus probable. Auparavant, le PS, Ecolo, PVDA et le Vlaams Belang avaient également demandé explicitement la création d'une commission d'enquête. Avec les Verts, ces groupes détiennent plus de la moitié des sièges au Parlement de Bruxelles.